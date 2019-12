Le FC Barcelone se cherche un nouvel atout offensif et pourrait trouver son bonheur du côté du… Brésil !

Le mercato d’hiver ne sera pas aussi calme que les dirigeants du FC Barcelone veulent bien le laisser croire. En effet, le club de Leo Messi serait ouvertement en quête d’un nouvel atout offensif. Un profil polyvalent pour jouer les jokers de luxe pour son trio infernal (Messi, Suarez, Griezmann) et qui pourrait remplacer, à terme, Luis Suarez.

Reinier Jesus dans le viseur

Et c’est du côté du Brésil qu’une piste chaude vient de grandir subitement : « Nos sources indiquent que le Barça vient de faire une entrée plus que remarquée dans le dossier Reinier Jesus, écrit le 10 Sport. Les dirigeants catalans ont déjà manifesté leur intérêt à leurs homologues de Flamengo et réfléchissent, en ce moment-même, à la meilleure offensive pour pouvoir régler un deal. Le club de Leo Messi doit notamment prendre en compte le fair-play financier pour ne prendre aucun risque. Au regard des derniers éléments, Barcelone a une vraie chance et se trouverait en excellente position à l’heure où nous écrivons ces lignes… »