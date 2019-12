Le PSG a besoin d’une belle vente cet hiver pour préparer son mercato d’été. Et un joueur a clairement le vent en poupe.

Fairplay financier oblige, le PSG doit organiser une belle vente cet hiver. Une opération à plusieurs dizaines de millions d’euros qui permettrait au club de prendre un peu d’air sur le plan financier mais surtout pour envoyer un bon message à l’UEFA et son fairplay omniprésent.

Paredes très courtisé

Si Julian Draxler aurait pu être le fusible parfait, Leonardo a trouvé un garçon plus bankable pour janvier. Il s’agit de Leandro Paredes ! De retour au premier plan, l’Argentin plaît beaucoup et dispose de touches en Espagne, Angleterre mais surtout en Italie. Coéquipier de Leo Messi, il pourrait faire les affaires de Paris cet hiver et atteindre la barre des 50 millions d’euros.