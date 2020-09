Après avoir animé tout l’été, la possible vente de l’OM semble désormais un sujet du passé. Plus aucun projet ne se présente à Frank McCourt.

L’OM ne s’attendait pas à vivre un été aussi animé. Pas sur le marché des transferts, cette fois, mais sur le terrain de la vente du club. Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi ont mis le feu à la Canebière avec leurs différents projets de rachat. Mais après le temps des grandes déclarations, l’heure est au retour à la raison.

McCourt ne veut pas vendre, fin du débat

Face aux différentes sollicitations, Frank McCourt n’a pas bronché. L’homme d’affaire ne veut pas vendre l’OM et il refuse les discussions. A présent, les investisseurs sont prévenus et c’est désormais le calme plat autour du club. Plus aucun projet de rachat, l’ère McCourt continue…