Alors que la question de son avenir n’est toujours pas réglée, Leo Messi fait face à une guerre ouverte avec ses dirigeants.

Le FC Barcelone n’est pas du genre à laver son linge sale en public. Mais les Blaugrana dérogent à la règle avec une passe d’arme sidérante entre les dirigeants du club et leur plus grande star, Leo Messi. Du jamais vu qui sème totalement le trouble sur l’avenir de l’Argentin.

Avec Bartomeu, c’est terminé ?

Après les propos d’Eric Abidal (remettant en question des joueurs, sans les nommer), Leo Messi a publiquement réagi : « Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies ». Mais la colère de Messi serait principalement dirigée vers le président Bartomeu. Incapable de rapatrier son ami Neymar l’été dernier, il n’aurait plus la confiance de la Pulga. En pleine amorce des discussions pour sa prolongation de contrat, l’Argentin pourrait tout à fait claquer la porte si Bartomeu restait en poste. Les élections arrivent et le destin de Messi se joue peut-être en ce moment…