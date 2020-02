Sur la piste de Michaël Cuisance l’été dernier, le PSG n’a rien pu faire pour contrer son transfert vers le Bayern Munich. L’intéressé s’explique.

Au sortir d’une très belle saison avec le Borussia M’Gladbach, le Français Michaël Cuisance (20 ans) a eu de nombreux clubs à ses pieds. En Allemagne mais un peu partout en Europe également. En France, c’est le PSG qui lui a longtemps fait les yeux doux. Mais Leonardo a dû s’incliner face au Bayern Munich, qui l’a signé pour 12 millions d’euros.

Cuisance rêvait du Bayern Munich

Interrogé par l’AFP, Michaël Cuisance a justifié son choix de ne pas retenir le PSG au profit d’une aventure en Bavière : « Signer au Bayern Munich ? Pour moi ce n’était pas un risque, c’était un rêve. Je pense que j’ai les qualités pour m’imposer. C’est clair que j’arrive jeune et que ça va demander du temps, mais il ne faut pas lâcher, il faut se battre. Et après, la victoire sera encore plus belle. Moi, c’est la stabilité que je recherche, c’est pour ça que je suis venu au Bayern. Si on peut faire toute la carrière au Bayern, on la fait, à la Ribéry, ça fait rêver ».