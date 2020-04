Si le FC Barcelone souhaite vendre Ousmane Dembélé lors du prochain mercato, c’est aussi et surtout parce que Leo Messi ne croit plus en lui.

Placé sur la liste des transferts du prochain mercato, Ousmane Dembélé n’a presque plus aucune chance de porter le maillot du FC Barcelone. Après deux saisons marquées par ses contreperformances ou ses blessures, le Français va partir par la petite porte.

Messi veut tourner la page

Ses dirigeants ont longtemps cru qu’il pourrait revenir. Mais force est de constater que son physique ne peut accepter la rigueur du modèle catalan. De plus, Leo Messi n’a plus la volonté de le voir jouer à ses côtés. Et quand l’Argentin émet un avis, ses dirigeants obéissent le doigt sur la couture…