Si le PSG a de belles ambitions pour le prochain mercato, il y a des stars sur lesquelles Leonardo n’a aucunement l’intention de se positionner.

Plusieurs stars de la planète foot vont animer le prochain mercato. Et si pour certaines, le PSG est déjà positionné, pour d’autres, Leonardo n’a pas du tout l’intention de se pencher sur des dossiers XXL. A commencer par Harry Kane (Tottenham), dont le profil ne lui plaît pas.

Kane, Mané et Bale

L’autre gros départ attendu, c’est celui de Gareth Bale. Zinedine Zidane et Florentino Pérez veulent s’en débarrasser mais Leonardo n’a clairement pas l’intention de tenter le coup. Un investissement trop cher et trop incertain au regard des performances fragiles du joueur depuis deux ans. Étonnamment, Paris n’ira pas non plus se mêler à la bataille pour Sadio Mané. Seul Zidane semble en mesure d’atteindre la gâchette de Liverpool.