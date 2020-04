Sur le départ de l’ASSE, Stéphane Ruffier semble se diriger vers une autre écurie de Ligue 1. Reste à savoir laquelle…

Le divorce semble irréversible entre l’ASSE et Stéphane Ruffier. Le gardien de but des Verts a été mis de côté par Claude Puel et il ne digère pas le traitement dont il a fait l’objet. Une situation qui ne peut connaître qu’une seule issue : un départ.

Lille songe à lui

Si la piste Monptellier a été évoquée, elle est effectivement dans l’esprit de Stéphane Ruffier, soucieux de relever un dernier challenge en France, lui qui aura 34 ans en septembre prochain. Selon nos informations, le LOSC regarde également le dossier. Mike Maignan pourrait partir et Leo Jardim, appelé à être numéro 1, aura besoin d’un concurrent solide. Enfin, Monaco a toujours eu un œil sur Ruffier ces dernières saisons. Un duo Lecomte / Ruffier serait une solide armada pour les cages monégasques.