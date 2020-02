En prêtant Moukoudi en Championship, l’ASSE tente un super coup. Explication.

Claude Puel connaît bien les championnats anglais. Son expérience en Premier League lui a permis de comprendre le fonctionnement des clubs et les stratégies à adopter pour réussir là-bas. Et il n’est certainement pas étranger au choix de prêter Harold Moukoudi à Middlesborough, club de Championship.

Mieux montrer le jouer pour mieux le vendre

Ce prêt, sans option d’achat, est clairement une stratégie pour mieux vendre Harold Moukoudi l’été prochain. Et l’installant dans un club anglais, où il jouera et sera parfaitement au niveau (dans un championnat de plus en plus regardé, la présence de Marcelo Bielsa sur le banc de Leeds en témoigne), Moukoudi va être observé et suivi comme jamais. A l’instar de l’ancien stéphanois Neal Maupay (vendu 22 millions d’euros à Brighton), il pourra être vendu à prix d’or dans quelques mois par l’ASSE… Pour rappel, Moukoudi a signé libre chez les Verts, l’été dernier.