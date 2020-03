L’ASSE va sans doute pousser Ruffier vers la sortie au mois de juin, mais il ne faut pas s’attendre à recevoir une grosse somme.

Tout semble réuni pour que Stéphane Ruffier fasse ses bagages en fin de saison. Le portier n’est pas dans les petits papiers de Claude Puel et se retrouve écarté après avoir été un indéboulonnable de l’équipe pendant de longues années. Par ailleurs, il ne lui reste plus qu’un an de contrat.

Il ne va pas rapporter gros

Il va donc partir en juin, mais il ne faut pas s’attendre à des sommes folles pour l’ASSE. Ruffier n’est plus tout jeune et n’a plus qu’un an de contrat. Par ailleurs, le sort que lui réserver Puel ne fait pas grimper sa cote, bien au contraire. Il ne devrait pas bouger pour une très grosse somme.