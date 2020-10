Contesté depuis son arrivée au Barça, Antoine Griezmann se rapproche de plus en plus d’un départ. L’Angleterre lui tend les bras.

Son arrivée au FC Barcelone est un mystère. Le vestiaire ne voulait pas du Français et son intégration difficile est bien la preuve que personne ne voulait de lui en Catalogne. S’il a échappé à une vente cet été, on imagine mal Griezmann rester une saison de plus au Bar !a.

Les Manchester sont là

Pour la suite de sa carrière, Antoine Griezmann a de fortes chances de découvrir la Premier League. Courtisé par Manchester City et Pep Guardiola, le champion du monde est également chassé par Manchester United. La présence de Paul Pogba, avec qui il s’entend à merveilles, est un atout. Reste à savoir combien les Manchester sont prêts à dépenser…