S’il est finalement resté, Clément Grenier pourrait toujours être un garçon sur le départ, en janvier prochain.

Il y avait peu de chances que Clément Grenier reste à Rennes l’été dernier. Courtisé en Espagne, en Italie et en France, le milieu de terrain semblait tout proche du Real Valladolid. Finalement, Grenier a dit non et tente de gagner une place dans l’effectif de Julien Stéphan.

Stéphan ne compte pas sur lui

Mais il est illusoire de croire que Clément Grenier a encore un avenir à Rennes. L’objectif de toutes les parties est clairement de préparer un départ pour janvier. Le milieu de terrain pourrait profiter du turn-over et des différentes compétitions pour trouver du temps de jeu. De la visibilité importante pour pouvoir s’ouvrir des portes au prochain mercato d’hiver.