Le FC Barcelone pourrait signer trois joueurs libres cet été. Des dépenses à moindre frais pour un mercato exceptionnel.

Si Joan Laporta concentre toutes ses énergies à convaincre Leo Messi de rester et prolonger, le nouveau président du Barça n’oublie pas le reste du recrutement. Il sait que Barcelone a besoin de se renouveler après de nombreuses erreurs ces dernières saisons et très peu de résultats. Pour cela, Laporta a les idées claires.

Trois arrivées pour zéro euro

L’essentiel du budget ira sur la prolongation de Leo Messi, qui devrait toucher 50 millions d’euros par an. Mais Joan Laporta a ce qu’il faut pour se renforcer sans rien dépenser. Avec Eric Garcia en défense, David Alaba au milieu et Sergio Aguëro en attaque, c’est un renfort par ligne et zéro euro de dépense puisque ces joueurs sont tous libres ! Un coup de maître à l’horizon pour le boss du Barça.