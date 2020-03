Les dirigeants de Manchester United auraient revu leurs exigences à la baisse pour Paul Pogba.

Un transfert de Paul Pogba l’été prochain semble de plus en plus probable. L ‘international français veut quitter Manchester United et pourrait bien retour à la Juventus.

Un tarif revu à la baisse ?

Mais alors que Manchester United ne voulait pas entendre parler d’un transfert à moins de 100 millions d’euros il y a encore quelques mois, les Red Devils auraient revu leur tarif à la baisse. Une offre de 85 millions d’euros pourrait bien suffire désormais selon The Sun.