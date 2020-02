Nouveau mentor de l’OM, André Villas-Boas n’hésite plus à remettre en question son avenir. Et si, finalement, il n’était venu que pour se relancer ?

Dans le sillage d’un José Mourinho superstar, André Villas-Boas n’a pas connu le même destin que son compatriote. Malgré un début de réussite prometteur, le Portugais s’est quelque peu perdu dans des aventures exotiques. Et c’est par surprise qu’il a rejoint l’OM l’été dernier. Avec la réussite que l’on sait, depuis plusieurs mois.

Un simple plan de relance ?

Offensif en conférence de presse sur son avenir, André Villas-Boas ne cache pas qu’il pourrait quitter l’OM si le club n’avait pas les moyens d’aller en Ligue des Champions. Une parole libre, étonnante. Mais en réussissant à l’OM, Villas-Boas a réussi un gros coup. Sur le marché, il redevient bankable et s’ouvre à nouveau des portes en Europe, plus prestigieuses. Et si, finalement, l’OM n’était qu’un tremplin pour aller encore plus haut, chez un grand d’Europe ? Cela expliquerait sa facilité à mettre la pression sur les dirigeants marseillais pour la saison prochaine…