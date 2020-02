Le Real Madrid songe à faire un coup cet été en s’offrant un gamin de 17 ans pour jouer les doublures de Casemiro au milieu du terrain.

Zinedine Zidane s’est toujours montré prudent avec les pépites du Real Madrid. Soucieux de les voir faire leurs preuves en Castilla avant de venir se montrer chez les grands, Zizou n’hésite toutefois pas à les lancer dans le grand bain quand l’occasion se présente. Et c’est précisément vers un joyau de 17 ans qu’il souhaite se tourner la saison prochaine.

Camavinga dans le viseur

Pour jouer les doublures de Casemiro au poste de sentinelle, Zinedine Zidane et le Real Madrid songent à Eduardo Camavinga, la pépite du Stade Rennais. A 17 ans, le gamin éblouit la Ligue 1 par ses facilités techniques, sa vision du jeu et son sens du placement. Zidane a craqué et le veut dans son effectif.