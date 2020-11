Pour convaincre Leo Messi de venir à Paris, le PSG a ce qu’il faut. En plus de l’argent, le club a des joueurs importants pour l’Argentin.

Le PSG et Manchester City sont clairement les deux clubs qui ont une carte à jouer pour Leo Messi. Financièrement, les deux entités ont les moyens de s’offrir le sextuple Ballon d’Or. Mais Paris a bien plus encore…

Plein de copains à Paris

Si Paris a les millions qu’il faut pour convaincre Messi, Paris a aussi et surtout des proches dans son effectif. A commencer par Neymar, son grand pote. Et les Argentins Angel Di Maria et Leandro Paredes, dont Messi est très proche en sélection, seront aussi des armes pour Leonardo. Si Paris lance les grandes manœuvres, le PSG aura de la ressource.