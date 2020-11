Très décevant depuis plusieurs mois, Nemanja Radonjic pourrait quitter l’OM cet hiver. A petit prix.

Après Kostas Mitroglou et Kevin Strootman, l’OM doit de nouveau accuser le coup avec un investissement raté. Il s’agit des 14 millions d’euros investis sur Nemanja Radonjic. Malgré quelques étincelles la saison dernière, le Serbe n’y est pas du tout.

Un départ rapide

Si l’OM a songé à le prêter l’été dernier, il est désormais question d’une vente pour Radonjic. Villas-Boas ne compte plus sur lui et aimerait le voir partir. Pour cela, l’OM serait prêt à le brader et à renoncer à faire une « affaire ». Reste à Pablo Longoria de limiter la casse.