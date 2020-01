En quête de nouvelles forces vives en attaque, l’OL pourrait recruter deux nouveaux buteurs cet hiver.

Les négociations avec Villarreal semblaient mal embarquées pour l’OL. Mais après une semaine de stagnation, il semble que les choses avancent dans le bon sens pour la venue de Karl Toko-Ekambi. Le président Aulas a confirmé l’avancée pour un prêt avec une option d’achat à 20 millions d’euros.

Kadewere aussi ?

Mais ce n’est pas tout ! En plus de Toko-Ekambi, l’OL pourrait faire le forcing pour un second attaquant en la personne de Tino Kadewere. Phénomène de Ligue 2, la gâchette du Havre a fait l’objet d’une offre lyonnaise et des négociations sont en cours. Les Gones pourraient alors boucler l’arrivée de deux attaquants d’ici le 31 janvier !