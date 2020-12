Si Villas-Boas espère pouvoir conserver ses joueurs prêtés la saison prochaine, c’est sans compter sur les petites finances de l’OM…

André Villas-Boas a plusieurs évoqué sa satisfaction d’avoir Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance dans son effectif. Les joueurs, prêtés par le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, montent en puissance et s’installent dans le onze type marseillais. Deux joueurs qu’AVB aimerait voir signer définitivement à l’OM.

Des options d’achats costauds

Mais la donnée financière pourrait être un frein au rêve d’André Villas-Boas. 12 millions d’euros pour Balerdi, 18 millions d’euros pour Cuisance. Si le prix du défenseur argentin reste abordable, en période de Covid, pas sûr que l’OM puisse se permettre de grosses dépenses dans les mois à venir. D’autant plus si aucune vente ne se boucle cet hiver…