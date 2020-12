Après avoir tenté de partir l’été dernier, Leo Messi sait que son aventure avec le Barça est terminée.

Impensable il y a encore 6 mois, le départ de Leo Messi commence très sérieusement à prendre forme. L’enfant du Barça envisage un avenir loin de la Catalogne et son divorce parait irrémédiable.

Cristiano Ronaldo, la goutte d’eau ?

Le recrutement hasardeux, les entraîneurs qui se succèdent sans succès et les résultats qui périclitent : Leo Messi arrive au bout. Et la goutte d’eau aura certainement été l’humiliation en Ligue des Champions. Une défaite 0-3 face à Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé. Pour prendre sa revanche et prouver à tous qu’il est capable d’être le meilleur du monde loin de Barcelone, Messi va partir. Le plus grand défi de sa carrière.