Leonardo s’active pour changer de coach et permettre au PSG d’avoir un entraîneur capable de convaincre les plus grandes stars de la planète foot de venir.

Thomas Tuchel vit ses dernières heures sur le banc du PSG. L’entraîneur allemand arrive en fin de contrat et Paris ne lui proposera rien pour rester. Leonardo attend ce moment depuis son retour au club et va enfin pouvoir installer un coach de son choix. Un entraîneur de renom pour lui permettre de séduire les plus gros poissons.

Allegri, l’entraîneur parfait

Ce coach n’est autre que Massimiliano Allegri. Libre de tout contrat, l’Italien est prêt à reprendre un projet d’envergure. Et pour le PSG, c’est l’entraîneur parfait pour pouvoir recruter du très lourd. A commencer par Paul Pogba, un joueur qu’il a emmené aux sommets avec la Juventus. Et pour convaincre Leo Messi de signer, Allegri sera tout indiqué. Entraîneur d’expérience, avec un palmarès de premier plan, Allegri a tout pour séduire Messi. Et faire le bonheur du PSG au prochain mercato.