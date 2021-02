L’Olympique de Marseille a tenté de recruter Maurizio Sarri et Lucien Favre pour remplacer Villas-Boas.

L’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Jorge Sampaoli qui va venir remplacer André Villas-Boas sur le banc phocéen. Un joli coup signé Pablo Longoria, qui a toutefois essuyé quelques refus avant de trouver un accord avec l’Argentin.

Sarri approché

Avant Sampaoli, le technicien Italien, Maurizio Sarri et la Suisse Lucien Favre ont en effet repoussé les avances du club marseillais. Pas convaincus par le projet de l’OM, l’ancien coach de Naples et de la Juventus, et celui qui est sans club depuis son licenciement du Borussia Dortmund, ont préféré rester au chômage plutôt que de venir s’asseoir sur le banc olympien.