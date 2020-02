Après un petit mercato d’hiver, Bordeaux se prépare à bien plus de mouvements l’été prochain.

Même si Bordeaux a sorti le chéquier pour Rémi Oudin, acheté 10 millions d’euros à Reims, les Girondins n’ont pas été aussi actifs que les supporters auraient pu le penser. Difficile de lire la stratégie du club, en pleine mutation depuis plusieurs mois. Mais il semble que les nouveaux propriétaires aient des intentions pour l’été prochain.

Des acquisitions à prévoir

D’après nos informations, Bordeaux a l’intention de faire un coup par ligne. Un joueur à potentiel dans chaque des secteurs de jeu. En défense, les profils de Christophe Herellle (Nice), Anthony Caci (Strasbourg) et Damien Le Tallec (Montpellier). Au milieu du terrain, Florent Mollet (Montpellier) sort de plusieurs mois plus qu’aboutis et devient vraiment très fort. Avec Oudin sur un côté et Mollet de l’autre (ou derrière les attaquants), l’alliance peut faire mal. Enfin, en attaque, Ludovic Ajorque (Strasbourg), Yony Gonzalez (Benfica) et Andy Delort (Montpellier) composent la short-list. Les dirigeants bordelais continuent également de suivre très attentivement les frères Tramoni (AC Ajaccio). Deux perles tout proches de signer à Bordeaux ces derniers mois.