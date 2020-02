Si le FC Nantes a du mal à avoir la main heureuse sur ses recrues offensives ces dernières saisons, Christian Gourcuff semble avoir trouvé un vrai talent.

Offensivement, le FC Nantes se cherche une gâchette depuis plusieurs saisons. A tour de rôle, plusieurs attaquants ont su faire mouche mais ont tous connu un trou d’air, pour finalement partir par la petite porte. Mais cette fois, les Canaris semblent avoir trouvé un vrai buteur.

Emon, ça peut être canon

Invité surprise du mercato d’hiver, Renaud Emon a signé au FC Nantes contre un chèque de 4 millions d’euros. Et c’est une super affaire. En effet, à 28 ans, il dispose de l’expérience nécessaire pour s’adapter à un nouveau championnat et à être opérationnel rapidement. Il a certes manger la feuille de match lors de son duel face à Keylor Navas… Mais les occasions sont là. De plus, son état d’esprit colle parfaitement aux valeurs de Christian Gourcuff. Travailleur, intelligent et adroit : il a tout pour être la nouvelle perle rare du FCN !