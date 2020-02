Après un mercato hivernal totalement vierge, l’OM n’aura pas de grands moyens non plus l’été prochain. Mais le club devrait bouger sur plusieurs dossiers quand même.

Faute d’avoir les moyens financiers adéquats, l’OM n’a pas recruté cet hiver. Et au regard du bilan négatif que s’apprête à clôturer les équipes de Frank McCourt, il n’y aura pas de grandes folies cet été… Mais l’écurie phocéenne va vendre plusieurs talents (Thauvin, Sanson, Kamara) pour se remettre à flots et procéder à plusieurs recrutements.

Un gardien en priorité

Pour l’OM, la succession de Mandanda est un vrai sujet. Même si le portier des Bleus est toujours phénoménal, il n’est pas éternel. Et son successeur devrait arriver l’été prochain, pour jouer les doublures (et remplacer Yohann Pelé, partant). Bingourou Kamara (Strasbourg) est sur la short-list d’Andoni Zubizarreta, tout comme Walter Benitez, en fin de contrat. Offensivement, l’OM ne lâche pas le dossier Boulaye Dia (Reims) et aimerait pouvoir avancer sur la possible arrivée du Stéphanois, Denis Bouanga, qui montre un joli potentiel.