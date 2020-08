Cet été, le PSG pourrait donner un accent français à son recrutement et les cibles parisiennes sont déjà connues.

Les règles de l’UEFA sont très strictes. Pour la prochain Ligue des Champions, le PSG doit inscrire 4 joueurs formés au club ainsi que 4 autres joueurs formés en France. Des consignes que le club souhaite suivre scrupuleusement afin de pouvoir inscrire un groupe de 25 joueurs pour la compétition. Et pour cela, Leonardo est à pied d’œuvre.

Des recrues en défense

La short-list tricolore du PSG est prête. On y retrouve principalement des cibles défensives : Nordi Mukiele et Dayot Upamecano (Leipzig), Kurt Zouma (Chelsea), Samuel Umtiti (Barça), Djibril Sidibe (Monaco), Théo Hernandez (Milan AC) ou encore Léo Dubois (OL). Leonardo a besoin d’un latéral droit, d’un axial et même d’une nouvelle doublure à gauche.