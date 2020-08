Très courtisé après sa super saison avec l’ASSE, Denis Bouanga semble déterminé à poursuivre dans le Forez.

Que ce soit du côté de la Ligue 1, ou chez les voisins européens, Denis Bouanga est sous haute surveillance. Ses performances ne laissent personne insensible et son nom revient régulièrement sur les tablettes des recruteurs. En progression constante depuis plusieurs saisons, le Gabonais est une proie prisée du mercato estival. Mais…

Bouanga croit au projet Vert

Malgré les convoitises, Denis Bouanga sait que sa carrière a aussi besoin de stabilité. S’il a beaucoup changé de club ces 5 dernières saisons, passant du National à la Ligue 1, avec des étapes en Ligue 2, le coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang sait qu’il peut trouver un équilibre et un club parfait pour encore franchir des étapes à Saint-Etienne. La confiance de Puel est également un argument fort pour lui donner envie de rester. Les intérêts de Rennes, Lille, Nice et des écuries étrangères n’y feront rien : Bouanga veut et va rester !