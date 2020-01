Après avoir finalisé la signature de Rémi Oudin, on apprend que le joueur n’était pas chaud pour venir à Bordeaux.

Pisté par Bordeaux depuis plus d’un an, Rémi Oudin a vu les Girondins revenir à son chevet cet hiver. Et après plusieurs jours de négociations, un accord a été trouvé pour un transfert de 10 millions d’euros.

Pas chaud pour venir…

Mais visiblement, Rémi Oudin n’était pas très chaud à l’idée de venir. Le 10 Sport rapporte que le joueur aurait sûrement préféré terminer la saison à Reims plutôt que de partir cet hiver. Mais face à l’offre tant attendue par Reims, il était difficile de refuser. Pour le club, comme pour le joueur…