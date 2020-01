Le PSG n’est pas en position de force face à Kylian Mbappé. Le champion du monde est déterminé et il sera difficile de s’opposer à lui.

Face à l’ampleur prise par le phénomène Mbappé, même le PSG ne fait peut-être pas le poids. Le champion du monde affiche un niveau de jeu et une valeur sur le marché qui dépasse tout ce qui a pu se faire jusqu’à présent. Même les Leo Messi et autre Cristiano Ronaldo n’avaient pas autant de valeur au même âge.

L’envie de conquérir le monde

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé sait que ses dirigeants aimeraient le prolonger. Mais la coqueluche du football français est déterminée à réussir. Il veut gagner la Ligue des Champions et si Paris ne parvient pas à se hisser jusque dans le dernier carré cette saison, il partira. Et s’il refuse encore de prolonger cet été, les Qataris ne prendront pas le risque de le conserver et de voir son contrat fondre encore. Vendre Mbappé cet été, avec deux ans de contrat, c’est la certitude de récupérer plus de 200 millions d’euros.