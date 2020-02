Sur les tablettes de l’ASSE, Ludovic Ajorque pourrait être une piste pour l’été prochain.

L’ASSE a repéré plusieurs numéros neuf pour son mercato d’hiver. Le départ de Robert Beric offre des perspectives pour les Verts, qui cherchent un vrai attaquant de pointe. Et parmi les profils ciblés, on retrouve celui de Ludovic Ajorque (Strasbourg).

Strasbourg gourmand

Mais le dossier Ajorque n’est pas simple. Strasbourg n’est pas vendeur et le joueur affiche de plus en plus d’ambition. Mais les Verts sont convaincus de son profil et pourraient ainsi tenter leur chance dès cet été. A 25 ans et en pleine bourre, il ne partira pas à moins de 8 millions d’euros.