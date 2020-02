Face au vent de contestation qui grandit vis-à-vis des propriétaires, Bordeaux ne sait plus vraiment à quel avenir s’attendre…

La défiance des groupes de supporters à l’égard de King Street commence à devenir problématique. Les fans ne comprennent plus la stratégie des nouveaux propriétaires et demandent purement et simplement leur départ. Dans ce climat de colère, et de silence, difficile d’être optimiste pour les Girondins.

Personne ne sait où va Bordeaux

La lisibilité des intentions de King Street est floue. Entre les 10 millions d’euros placés sur Rémi Oudin et la vente d’Aurélien Tchouameni (pour 18 millions d’euros), difficile de savoir ce que veulent les investisseurs. La faute à un silence pesant, qui n’incite pas vraiment à la confiance. Et si les performances de l’équipe première ne s’améliorent pas d’ici la fin de saison, il sera compliqué pour le club de continuer dans ces conditions…