Avec un contrat qui se termine en juin 2021, Wesley Fofana doit impérativement être prolongé.

Il fait partie des belles révélations de la saison 2019-2020. Dans le sillage de William Saliba, Wesley Fofana a montré des qualités exceptionnelles et incarne clairement l’avenir de l’ASSE en défense centrale. Mais son contrat, qui se termine dans un an, inquiète.

Vite le prolonger

Claude Puel a ordonné à ses dirigeants de lui offrir un nouveau bail et de régler la situation au plus vite. A priori, les discussions sont en cours, comme avec Charles Abi. C’est clairement la vraie urgence des Verts pour ne pas prendre le risque de le voir partir cet été. Ou pire, libre dans un an.