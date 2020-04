Les femmes de joueurs de la planète foot profitent du confinement pour suivre le même programme de maintien de forme que leurs chéris. Et ça déménage pas mal !

Dans une cage un peu plus dorée que la normale, les stars de la planète foot et leur petite famille sont confinés et tentent de rester en forme. Pour cela, chacun dispose de programmes de sport à la maison et certaines Wags en profitent pour accompagner leur mari.

Madame Lautaro Martinez, ça envoie !

Antonella Roccuzzo, alias madame Leo Messi, passe du temps à la salle de sport et montre l’exemple à monsieur, qui profite de parties de foot avec ses enfants (et même avec son chien !). Mais ce n’est pas la plus impressionnante à l’effort. Madame Lautaro Martinez semble bien affûtée, la preuve !

Mais la palme revient certainement à Nicolas Tagliafico (défenseur de l’Ajax et de la sélection argentine) et sa femme qui rivalisent d’imagination pour des exercices de musculation à deux. Et ça envoie pas mal !

Les Tagliafico c'est les meilleurs ! pic.twitter.com/GphdIzqZ1f — Foot Wags (@FootWag) March 19, 2020