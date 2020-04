En lui donnant les pleins pouvoirs, l’ASSE se retrouve dans une situation très particulière avec Claude Puel. Sans pouvoir en bouger ?

Après le départ de Jean-Louis Gasset, l’ASSE s’est cherché un nouveau patron. Et après une intense réflexion, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont opté pour Claude Puel. Nouveau patron du projet stéphanois, Puel impose sa patte et ses règles depuis son arrivée.

L’ASSE en mode Puel

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Claude Puel fait le boulot. Le manager des Verts fait le ménage dans son vestiaire comme le club et des têtes tombent régulièrement. Impossible pour l’ASSE de faire demi-tour en l’état. En faisant confiance à Puel, le club s’engage dans un projet et il faut aller au bout pour en récolter les fruits. En espérant que Puel soit toujours l’homme de la situation, comme il l’a été au LOSC, à Lyon ou encore à Nice.