Claude Puel aspire à quelques changements cet été et notamment en défense. L’ASSE s’intéresse notamment à un talent de Ligue 1.

L’ASSE prépare encore un petit ménage cet été. Claude Puel veut poursuivre son renouvellement d’effectif et pour cela, de nombreux départs sont à prévoir. Mais tous ses joueurs, notamment ceux en fin de contrat, ne sont pas concernés. Mathieu Debuchy pourrait se voir prolonger encore une saison, malgré ses 35 ans.

Caci pisté

Si le latéral droit de l’ASSE pourrait poursuivre, Claude Puel aimerait aussi du sang-neuf. D’après Le 10 Sport : « Les dirigeants stéphanois apprécient Anthony Caci et ont coché son nom pour l’été prochain. Droitier, le joueur formé à Strasbourg est capable d’évoluer à tous les postes de la défense. Son entraîneur, Thierry Laurey, l’utilise même très régulièrement au poste d’arrière-gauche. Un talent à qui il ne reste plus qu’un an de contrat (juin 2022) ».