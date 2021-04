Après avoir plusieurs fois tenté de signer Leo Messi, le PSG pourrait enfin trouver le coche.

Depuis que les Qataris ont racheté le PSG, ils rêvent de deux joueurs. Leo Messi et Cristiano Ronaldo sont en effet les deux trésors du football mondial que Doha aimerait avoir dans son écurie. Mais jusqu’à présent, Paris s’est cassé les dents.

Messi est libre et prêt à partir

Mais cette fois, les choses sont très différentes. D’abord parce que Leo Messi est en fin de contrat et donc libre de s’engager dans le club de son choix. Ensuite, et surtout, parce qu’il est prêt à partir pour la première fois de sa carrière. Les mauvais résultats du Barça pèsent lourd et l’Argentin envisage clairement de partir depuis un an. Paris a une opportunité en or et cette fois, ça pourrait être la bonne.