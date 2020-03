Dans une saison qu’il survole de la tête et des épaules, Denis Bouanga aura bien du mal à rester à l’ASSE cet été.

Il est l’arbre qui cache la forêt. Le Monsieur Plus qui sauve souvent les apparences et un garçon en pleine ascension du côté de l’ASSE. Un Denis Bouanga solide et efficace, qui confirme clairement cette saison qu’il est un talent sur lequel un club ambitieux peut s’appuyer.

Du monde sur lui

Courtisé en France, mais surtout à l’étranger, Denis Bouanga a de grandes chances de quitter le nid forézien cet été. Des écuries allemandes étaient déjà sur lui avant qu’il ne dise oui aux Verts. Ces clubs sont toujours là, accompagnés par des bastions anglais et espagnols. Et il est clair que sans compétition européenne, l’ASSE aura bien du mal à le conserver. Estimé à 10 millions d’euros, Bouanga n’aura aucun mal à générer des offres à 15 ou 20 millions d’euros vu sa saison.