Malgré les différentes sollicitations dont l’OM fait l’objet, Frank McCourt a tout refusé. L’homme d’affaire n’a pas du tout l’intention de vendre.

En investissant dans l’Olympique de Marseille, Frank McCourt n’est pas uniquement venu faire du business. Même si l’homme d’affaire américain n’est pas connu pour son amour du football, il semble avoir attrapé le virus. Et l’OM lui tient à cœur, désormais.

L’OM n’est pas à vendre

Depuis un an, Frank McCourt est l’objet de nombreuses sollicitations. L’OM fait rêver, l’OM attise les convoitises. Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite ou fonds d’investissements : tous tentent leur chance auprès de Frank McCourt. Mais ce dernier n’a pas du tout l’intention de vendre. Il se sent bien à l’OM et n’est pas prêt de partir. A bon entendeur…