Courtisé par les clubs anglais et espagnols, Bouna Sarr pourrait se diriger vers un transfert cet été.

Depuis un an, Bouna Sarr reçoit des propositions. Des offres principalement venues d’Angleterre, où son profil technique et sa reconversion au poste de latéral ont séduit. Et si l’OM a repoussé les avances l’été dernier, la donne a changé et le joueur est désormais sur le départ.

Une vente importante

L’OM a besoin de vendre. Et tous les dossiers seront importants. Celui de Bouna Sarr notamment. Acheté pour une bouchée de pain à Metz, il pourrait rapporter 10 millions d’euros cet été. Un montant que des clubs comme Everton ou Crystal Palace n’hésiteront pas à mettre.