Dans une récente interview, Thomas Meunier a indiqué qu’il souhaitait au PSG alors que de nombreux médias ont révélé qu’il avait déjà signé au Borussia Dortmund.

« Mon objectif principal c’est toujours de rester à Paris, mais pour l’instant c’est assez calme ». Dans une interview pleine de bonnes phrases, comme il en a l’habitude, Thomas Meunier crie haut et fort qu’il veut poursuivre au PSG. Une sortie étonnante puisque depuis un mois, tous les médias indiquent qu’il a déjà dit oui au Borussia Dortmund.

Meunier vers la sortie

En clamant son envie de rester à Paris, Thomas Meunier est sincère. Son désir a toujours été de prolonger au PSG. Mais la volonté de Leonardo semble plus forte que tout. Et le Brésilien n’a rien fait pour le conserver. Faute de recevoir la proposition qu’il mérite, Meunier va s’en aller. En attendant, il essaye de soigner sa sortie et faisant passer le message que ce n’est pas lui qui souhaite ce départ.