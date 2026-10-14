Mbappé : Sa mère n’est pas mise en examen, mais l’affaire Sanhadji reste ouverte

Fayza Lamari a été entendue par les juges chargés de l’affaire Sanhadji. Selon les informations publiées, la mère de Kylian Mbappé bénéficie du statut de témoin assisté. Elle n’est donc pas mise en examen. Cette décision ne signifie toutefois pas que le dossier est refermé.

Fayza Lamari aurait été entendue le 9 octobre par les trois juges d’instruction chargés de l’enquête. Selon les informations de L’Équipe, reprises dans la nuit du 13 au 14 octobre, elle a été placée sous le statut de témoin assisté à l’issue de cette audition.

L’affaire concerne Mohamed Sanhadji, ancien responsable de la sécurité des Bleus. Plusieurs aspects de ses relations avec des internationaux français sont examinés, dont un versement de Kylian Mbappé et son intervention lors d’un déplacement au Cameroun. Les situations judiciaires des différentes personnes citées doivent être distinguées.

Un versement de 60 300 euros et un déplacement au Cameroun

Mbappé aurait versé 60 300 euros à Sanhadji, provenant d’une partie de sa prime du Mondial 2022. Les enquêteurs s’intéressent également au voyage du joueur au Cameroun en 2023, auquel le responsable de la sécurité avait participé.

La question porte notamment sur les conditions de cette intervention dans un déplacement privé, alors que Sanhadji était fonctionnaire de police. Le versement et le voyage constituent des éléments examinés dans l’instruction. Leur existence ne permet pas, à elle seule, de conclure à une infraction commise par Mbappé ou sa mère.

L’attaquant aurait lui aussi été entendu par les enquêteurs. Une audition ne constitue ni une mise en examen ni une condamnation.

Un statut qui donne des droits pour se défendre

Le témoin assisté occupe une place particulière dans une instruction. Il peut être mis en cause, mais les éléments disponibles ne justifient pas sa mise en examen. Il bénéficie notamment de l’assistance d’un avocat, de l’accès au dossier par son intermédiaire et du droit de garder le silence.

Ce statut permet donc à Fayza Lamari de prendre connaissance des éléments qui la concernent et de se défendre. Il n’équivaut pas à une déclaration de culpabilité, mais il ne constitue pas non plus une décision définitive mettant fin aux investigations.

Le statut peut évoluer si de nouveaux éléments apparaissent. Pour l’heure, l’information rapportée est précise : Fayza Lamari est témoin assisté. Rien ne permet de lui attribuer les accusations visant Sanhadji, ni de présenter l’enquête comme terminée pour elle.