Le milieu de terrain du LOSC, Boubakary Soumaré veut rejoindre un grand club anglais en fin de saison.

Proche d’un transfert en janvier, Boubakary Soumaré le milieu de terrain du LOSC a finalement repoussé les avances de certains clubs. Pas emballé par l’offre de Newcastle notamment, le joueur du LOSC a refusé de partir trop tôt du Nord de la France. Son club ne s’en plaint pas et a donc repoussé son départ de quelques mois.

Soumaré veut du lourd !

Boubakary Soumaré sera encore très demandé en fin de saison. Mais le joueur est exigeant. Il veut rejoindre un très grand club. Dans son esprit, seuls Manchester United et Liverpool pourraient aujourd’hui le convaincre de quitter Lille, un club dans lequel il se sent bien et qu’il ne quittera pas pour rejoindre un club de seconde zone en Premier Leage.