Même si les moyens manquent à Marseille, il semble essentiel de proposer quelque chose à Payet.

Il n’échappe à personne que l’OM est dans une situation financière délicate, mais le club va devoir garder un effectif compétitif pour la saison prochaine surtout en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Et le cas de Payet doit être réglé rapidement.

Il faut le prolonger

Excellent cette saison, Payet n’aura plus qu’un an de contrat en juin et il va forcément se poser des questions au sujet de son avenir. Sa valeur financière va baisser à un an de la fin de son bail et le vendre ne rapporterait pas grand-chose. Il est essentiel que l’OM parvienne à le conserver tant il s’impose comme un élément incontournable.