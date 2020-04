Adrien Thomasson va être très demandé l’été prochain lors du mercato.

Avec un budget limité, le club phocéen a réussi à se renforcer l’été dernier lors du mercato. Les choix de la direction marseillaise ont été bons que ce soit pour Alvaro Gonzalez, Dario Benedetto ou Valentin Rongier. L’ancien capitaine de Nantes avait déjà une certaine expérience de la Ligue 1 et semble être arrivé au meilleur moment au club, pour y passer un nouveau palier.

Thomasson suivi

Son recrutement pourrait donner des idées aux dirigeants du club pour le prochain mercato. Toujours limités financièrement, ils voudraient en effet recruter Adrien Thomasson, milieu de terrain de Strasbourg. A 26 ans, Thomasson, qui n’a plus qu’un an de contrat, arriverait dans le sud de la France avec la même expérience que Rongier et la même étiquette de joueur sérieux qui n’a pas brûlé les étapes. Mais il faudra néanmoins faire avec la concurrence d’autres clubs. Et notamment celle de Lille. Le joueur intéresse en effet Christophe Galtier qui serait prêt à contrarier les plans d’André Villas-Boas.