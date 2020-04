Gérard Lopez pourrait récupérer une grosse somme d’argent en vendant cinq joueurs.

Alors que le LOSC a déjà fait tomber beaucoup de records sur le marché des transferts ces derniers mois, le club nordiste pourrait encore vendre plusieurs joueurs lors de la prochaine intersaison. Avec la crise économique, Gérard Lopez pourrait en effet être tenté de vendre plusieurs joueurs pour sécuriser la situation financière de son club (qui a emprunté beaucoup d’argent).

Des joueurs très cotés…

Le LOSC pourrait bien vendre cinq joueurs qui sont très côtés et qui pourraient rapporter très, très gros. Suivi notamment par Tottenham, Mike Maignan devrait avoir un bon de sortie. Le défenseur brésilien, Gabriel est lui sur les tablettes d’Everton. Au milieu de terrain, le transfert de Boubakary Soumaré ne semble plus faire de doute. Enfin, les deux stars offensives du LOSC, Jonathan Ikoné et surtout Victor Osimhen sont très demandés et pourraient rapporter à elles seules plus de 150 millions d’euros.