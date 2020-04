Malgré son talent, le champion du monde français ne devrait pas signer dans la capitale espagnole.

Alors que son nom est évoqué dans la capitale espagnole depuis près d’un an maintenant, Paul Pogba ne devrait pas rejoindre le club madrilène lors de la prochaine intersaison. L’international français n’est plus une option pour Zinedine Zidane et Florentino Prez. Pour plusieurs raisons.

Trop cher pour Pérez

Il y a tout d’abord le fait que recruter Pogba coûterait très cher au club madrilène. Que ce soit son transfert ou son salaire, Pogba est l’un des joueurs les plus chers du monde. Pérez ne veut pas dépenser autant d’argent sur un milieu de terrain de cet âge (27 ans) et préfère mettre le paquet sur des attaquants. Encore plus alors qu’une grosse crise économique va toucher le football mondial. Enfin, Zinedine Zidane a été convaincu par le jeune Valverde qui a éclos cette saison. Et alors que Martin Odegaard devrait revenir au club cet été, Zidane ne veut pas leur faire de l’ombre, mais bel et bien leur faire confiance.