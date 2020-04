Le capitaine du PSG ne devrait pas retourner au Milan AC en fin de saison.

Sous contrat jusqu’en fin de saison avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva va certainement quitter le club de la capitale alors qu’il n’a pas été prolongé par Leonardo. Le Brésilien semble de plus en plus proche d’un retour à Fluminense au Brésil.

Trop gros salaire

Il avait pourtant ouvert la porte au Milan AC ces dernières semaines. Mais son ancien club ne devrait pas non plus le faire signer un contrat. Et pour cause, les exigences salariales de Thiago Silva sont trop importantes pour les dirigeants lombards. Au PSG, Thiago Silva perçoit 12 millions d’euros par an. Une somme inaccessible pour Milan.