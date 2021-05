Cristiano Ronaldo pourrait bien faire son retour à Manchester United cet été.

De plus en plus critiqué du côté de la Juventus, Cristiano Ronaldo, pourrait bien changer d’air cet été. L’international portugais a notamment demandé à son agent, Jorge Mendes, de contacter plusieurs clubs en vue d’un transfert cet été. Au cours des dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont été relayées dans la presse spécialisée. Néanmoins, alors que le club de la capitale française ne ferait plus de CR7 une priorité, c’est bel et bien du côté de Manchester United, que Cristiano Ronaldo pourrait se diriger.

Boucler la boucle à United ?

Le club mancunien voudrait frapper un grand coup et aurait les moyens financiers d’offrir à CR7 ce qu’il exige (30 millions par an). Du côté du joueur, l’idée de venir terminer sa carrière en Europe, comme il l’avait promis à Sir Alex Ferguson en 2009 au moment de son départ pour Madrid, serait de plus en plus séduisante. Une façon de boucler la boucle en beauté.