Le FC Barcelone va chercher un renfort offensif cet été et la piste Aubameyang devient de plus en plus sérieuse.

Le FC Barcelone va devoir se renforcer offensivement lors du prochain marché des transferts notamment pour préparer la succession de Suarez. Et une piste semble prendre de plus en plus d’ampleur depuis quelques semaines, il s’agit de Aubameyang.

Il pourrait partir

Le joueur gabonais d’Arsenal semble décidé à vivre une nouvelle expérience et ne voudrait pas laisser passer sa chance de porter le maillot du FC Barcelone. Aubameyang semble ne pas vouloir prolonger son contrat avec Arsenal et les Gunners n’ont pas les moyens de répondre à ses exigences financières.